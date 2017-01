Borsa: Milano la peggiore d'Europa (-1,61%), pesante Unicredit

L'ingresso della Borsa di Milano in Piazza Affari.

Prima parte di mattinata in calo a Piazza Affari, peggiore tra i principali listini europei. A circa un'ora dall'avvio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna un -1,61% a 19.018 punti, mentre l'All Share cede l'1,49%. Sul paniere principale, pesante Unicredit nel giorno del cda (-4,4%). In un listino dominato dal segno meno, unico titolo in controtendenza Stm (+0,4%). Segno meno per tutto il comparto bancario Banco Bpm (-1%), Intesa sp (-2,3%), Mediobanca (-1,4%) e Ubi (-1,8%). Negativa Generali (-1,7%). Giu' anche l'energia con Eni (-1,8%) ed Enel (-1%). E gli industriali con Leonardo (-2,4%) e Fca (-1,5%). (AGI) Fed