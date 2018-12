Borsa, Milano rimbalza. Spread giù. Le europee 'assorbono' il caso Huawei

Borse europee: aprono positive, dopo calo di ieri

Le borse europee aprono positive dopo i pesanti ribassi di ieri innescati dalla notizia dell'arresto in Canada di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei e figlia del fondatore Ren Zhengfei, su richiesta degli Stati Uniti. I mercati internazionali hanno temuto nuove tensioni fra Usa e Cina mentre le relazioni commerciali sembravano indirizzate verso un accordo. Dopo una brusca reazione al ribasso Wall Street ha chiuso mista, con il Dow 30 in flessione dello 0,32% a 24.947 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,42% a 7.188. In avvio di seduta Londra segna un rialzo dello 0,83%, Francoforte dello 0,46% e Parigi dello 0,88%. A Milano il Ftse Mib sale dell'1,08% a 18.845 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in lieve calo a 295 punti. Sull'indice principale della piazza milanese i rialzi sono diffusi su tutti i settori. Moncler si aggiudica la maglia rosa del listino, con un progresso del 2,13% e nella moda è positiva anche Ferragamo (+1,56%). Bene anche Campari (+1,81%) e Diasorin (+1,50%) e segnano rialzi sopra il punto percentuale Unipol, Banco Bpm, Stm, Cnh Industrial, Ferrari, Prysmian, Eni e Saipem. Fca segna un progresso dello 0,66%, Generali dello 0,91% e fra i bancari Intesa Sanpaolo sale dello 0,79% e Unicredit dello 0,51%. In territorio negativo si segnalano Tenaris (-0,68%), Bper (-0,44%), Banca Mediolanum (-0,40%) e UnipolSai (-0,20%).

TITOLI STATO: SPREAD APRE IN CALO A 295 PUNTI

Lo spread Btp-Bund apre a 295 punti, in lieve calo dopo aver chiuso ieri in rialzo a 297 punti. Il rendimento dei Btp decennali è del 3,19%.

Borse asiatiche in prudente rialzo, 'assorbono' caso Huawei

Dopo la seduta difficile di ieri le Borse di Asia e Pacifico sembrano avere 'assorbito' le tensioni provocate dalla rivelazione dell'arresto di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei e figlia del fondatore Ren Zhengfei. La Borsa di Tokyo infatti archivia gli scambi in rialzo dello 0,8% a 21.678 punti, mentre l'indice cinese Shanghai Composite dopo una seduta quasi tutta in segno positivo, ha chiuso a 2.605 punti, in marginale rialzo dello 0,03%. In nero anche Taiwan che ha guadagnato lo 0,79% e Sydney lo 0,42%.