Borsa, mire francesi su Milano? Rumors

Euronext starebbe valutando l’idea di acquisire in blocco Borsa Italiana, quindi non solo Piazza Affari, ma anche l’Mts (l’operatività sui titoli di Stato), i servizi di post trading e il progetto Elite dedicato alle pmi. Il gruppo quotato ad Amsterdam, che riunisce le borse di Parigi, Bruxelles, Lisbona, Dublino, e recentemente Oslo, di fatto francofono, starebbe riflettendo sul prezzo da proporre a Lse per Borsa.

Lo scopo, scrive MF è di tipo strategico e industriale: creare una vera confederazione europea di borse, guidate da norme comuni, dove poter far accedere tutte le società per aumentarne la visibilità e gli interessi dei potenziali investitori internazionali. D'altronde una volta che il Regno Unito sarà fuori dall’Ue e dalle leggi comunitarie con un nuovo azionista di riferimento al 30% dei voti (Refinitiv), il legame con Milano rischia di allentarsi.