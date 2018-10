Moncler, Cucinelli e Ferragamo: Kearing metto le ali al lusso in Borsa

Il lusso riprende fiato dopo il recente sell-off, grazie ai dati e alle previsioni positive del colosso francese Kering che a Parigi mette a segno un rialzo di oltre il 7%. A Milano corre Moncler (+3%) che dara' oggi i conti a Borsa chiusa e vanno bene anche Brunello Cucinelli (+1,75%), Ferragamo (+1,2%) e Luxottica (+1,13%). Il fatturato del terzo trimestre di Kering e' stato superiore alle attese, in crescita del 27,5% anno su anno contro il consensus che si aspettava un aumento del 22%.

La sorpresa, sottolinea Equita, e' venuta principalmente da Gucci (+35% tendenziale contro il +28% atteso, con il retail in particolare +35%, chiaramente in rallentamento da +43% anno su anno del secondo trimestre ma in realta' in accelerazione se si considera la base di confronto piu' sfidante. "Anche il tono della call e' stato rassicurante cosi' come l'outlook. In particolare gli acquisti cinesi nel terzo trimestre hanno mantenuto il trend del secondo, in crescita di oltre il 30% tendenziale, solo con piu' spostamento dei flussi verso acquisti domestici in Mainland China".

Inoltre, "il management rimane fiducioso sul business e non si aspetta rallentamenti significativi nel quarto trimestre, se non per la base di confronto. Nello specifico per Gucci, mantenendo la stessa crescita a 3 anni come nel terzo trimestre, implicherebbe un quarto trimestre in crescita di circa il 25%, che il management in call ha considerato ragionevole".



Equita ritiene che questi numeri possano lasciare spazio per una revisione al rialzo low-mid single digit delle stime di Kering, ma soprattutto rassicurare sui timori che hanno contribuito al recente pesante de-rating del settore.