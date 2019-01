Borsa: nuovo tonfo per Mps, banche penalizzate da Bce su npl

Nuovo tonfo in Borsa per i titoli Mps: dopo un avvio migliore il titolo dell'istituto senese, che ieri aveva ceduto oltre il 10%, torna a perdere consistentemente. Poco prima di mezzogiorno, la quotazione e' in calo del 5,49%. Male anche gli altri titoli bancari del listino. La notizia, diffusa venerdi' scorso, sulla richiesta della Bce di svalutare entro il 2026 i crediti deteriorati non ha penalizzato solo Mps, che e' l'istituto piu' esposto, ma anche altri valori del comparto bancario. Stamattina, i ribassi piu' marcati, che hanno contribuito a far scendere la media del listino milanese sotto la parita' dopo un avvio in recupero, sono quelli di Ubi e Bpm (flessioni superiori all'8%) ma scendono anche le quotazioni di Unicredit (- 3,56%) e Intesa San Paolo (-2,67%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 260 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 260 punti, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 262. Il rendimento del decennale italiano scende al 2,838%.

Cina: taglio tasse e piu' credito per sostenere economia

Le autorita' cinesi hanno intenzione di intensificare gli sforzi per sostenere la crescita nel 2019 dopo i recenti dati macroeconomici che hanno confermato il rallentamento dell'economia. Nel dettaglio la Cina prevede di tagliare le tasse e aumentare i finanziamenti a privati e piccole imprese per contribuire al contrasto del peggior rallentamento del Paese e contenere l'impatto della guerra commerciale con gli Stati Uniti. La People's Bank of China e' fiduciosa di poter mantenere il valore della valuta cinese, lo yuan, stabile pur mantenendo una politica monetaria ferma ma flessibile, ha detto Zhu Hexin, vice governatore della banca centrale, ai giornalisti in un briefing. Lo yuan, noto anche come renminbi, e' sceso a un minimo di 10 anni di 6.9756 dollari alla fine di ottobre.