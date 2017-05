Borsa Parigi apre piatta dopo la vittoria di Macron

BORSA: PIAZZA AFFARI AVVIO IN RIALZO, FTSE MIB +0,35%



Avvio di seduta e di settimana in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, dopo la vittoria di Macron alle presidenzaii francesi. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,35% a quota 21.560 punti, mentre l'Ftse All Share guadagna lo 0,35% a 23.779 punti. Poco mosso l'Ftse Star che avanza appena dello 0,02% a quota 34.994 punti. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 178 punti, con il rendimento del decennale al 2,19%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni con segni positivi, anche sulla scia della chiusura piu' che positiva fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a +2,31% nonostante il calo dell'indice di fiducia dei consumatori. Fra le piazze finanziarie, Parigi apre con un +0,11%, Francoforte guadagna lo 0,34%, mentre Londra avanza dello 0,04%.



Banche, settore in rialzo dopo vittoria Macron: Intesa Sp +1,13%



L'esito del voto francese impatta soprattutto il settore bancario, che con la vittoria di Macron in Borsa è tutto in rialzo: Intesa Sanpaolo +1,13%, UniCredit +0,55%, Banco Bpm +1,03%, Ubi +1,43%, Bper +1,63%, Carige +0,47%, Mediobanca 0,49%.



BORSA: PARIGI APRE IN CAUTO RIALZO DOPO VITTORIA MACRON

La BORSA di Parigi apre in rialzo dopo le elezioni presidenziali che sanciscono la vittoria di Emmanuel Macron contro Marine Le Pen. Una vittoria raggiunta con il 66% delle preferenze, ancora più ampia delle attese. In avvio l'indice Cac 40 guadagna lo 0,11% a 5.438 punti.



Borsa:in Europa futures in rialzo con vittoria Macron

Tutti in rialzo i futures sugli indici europei dopo la vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali in Francia. L'andamento lascia immaginare un'apertura in rialzo delle principali Borse del Vecchio Continente. In particolare i contratti sull'Euro Stoxx 50 che scadono nel mese di giugno sono arrivati a toccare fino a un rialzo dello 0,9%, ora guadagnano lo 0,5% e i futures sul CAC 40 avanzano dello 0,4 per cento.



Borse asiatiche in netto rialzo dopo il voto in Francia



Borse asiatiche in netto rialzo questa mattina, all'indomani della vittoria di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi, che allontana il timore di una nuova crisi europea. Tokyo, che si approssima alla chiusura, guadagna il 2,45%, seguita da Hong Kong in rialzo di circa lo 0,30% e Shanghai, in progresso di circa l'1%.