Nikkei, primo rosso annuale dal 2011. Brexit e Trump le incognite per Tokyo

Prima perdita annuale per l'indice di riferimento della Borsa giapponese a partire dal 2011, e la prima dall'avvio delle politiche economiche denominate 'Abenomics', intraprese dall'attuale premier nipponico Shinzo Abe.

Nell'ultima seduta del 2018, infatti, gli investitori hanno fatto scattare le prese di profitto dopo il maggiore rialzo giornaliero da inizio anno, quello registrato solo pochi giorni fa, lo scorso giovedi' e pari al 3,88%. La bilancia degli indici azionari ha portato il calo dell'indice al 12% rispetto all'anno precedente.

In un periodo caratterizzato dall'ampia volatilita', il Nikkei, l'indice guida della Borsa di Tokyo, ha raggiunto i massimi livelli in quasi 27 anni ad inizio anno, a gennaio, assestandosi a quota 23mila sulle aspettative di un'accelerazione della crescita globale, per poi ritracciare in febbraio in scia ai segnali di un aumento piu' rapido del previsto dei tassi statunitensi da parte della Fed nel corso del 2018.

L'attenuazione delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington hanno contribuito nuovamente al raggiungimento dei massimi livelli in ottobre, quando e' stata toccata quota 24mila punti, ma successivamente i recenti inasprimenti dei dazi tra le principali economie mondiali hanno provocato una correzione sostanziale, pari al 20% sul finire dell'anno, con il benchmark sceso brevemente sotto la soglia psicologica dei 20mila punti.

Per il 2019, secondo gli analisti, i principali fattori di preoccupazione per gli investitori saranno rappresentati dal perdurare del blocco delle amministrazioni negli Stati Uniti, l'atteggiamento critico del presidente Usa, Donald Trump, nei confronti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell e il possibile mancato accordo sulla Brexit, che andra' trovato entro il prossimo marzo, oltre all'aumento dell'Iva in Giappone previsto previsto per il prossimo ottobre.