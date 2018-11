Borsa, Piazza Affari +1,07% con le banche. Lo spread scende sotto quota 290

Borsa Milano chiude in deciso rialzo l'ultima seduta della settimana, senza eccessive frenate nel finale di giornata nonostante il calo di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib è salito dell'1,07%, dopo aver superato anche il punto e mezzo di rialzo in giornata, complice anche la discesa dello spread fra i decennali italiani e quelli tedeschi sotto quota 290 punti base, che ha spinto al rialzo il comparto finanziario.

Bene le banche, il risparmio gestito e le assicurazioni, mentre è contrastato il settore del lusso. A sostenere gli istituti di credito anche i risultati degli stress test, che secondo indiscrezioni sono stati per l'Italia generalmente positivi, e la disponibilità ad un intervento dello Stato in favore delle banche che dovessero essere in difficoltà. Corrono, in particolare, Fineco (+4,37) e Bper, ma anche Banco Bpm ed Unicredit, che salgono di oltre il 3%; positiva ma in linea con l'andamento del mercato Intesa Sanpaolo (+1,04%). Fuori dal paniere principale soffre Carige, che secondo il Sole24Ore è risultata l'unica banca in difficoltà negli stress test paralleli condotti dalla Bce, mentre corre Banca Ifis. Nel lusso balzo di Moncler, che strappa in rialzo di oltre il 5%, mentre soffrono Luxottica (-1,28%) e Ferrari. Ben intonata la galassia del Lingotto, con Fca che sale del 4,10 e Cnh del 2,77%. Denaro sull'industria, con Prysmian e Leonardo ben comprate; contrastata invece l'energia.