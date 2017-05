Piazza Affari archivia la seduta con un robusto rialzo. L'indice Ftse Mib termina a 21.169 punti (+1,98%), livelli che non si vedevano da 17 mesi. Soprattutto il mercato, spiegano nelle sale operative, ha interrotto il movimento laterale che permaneva da qualche giorno. Uno spunto favorito dal tono positivo delle Borse europee che tornano a scommettere, in scia ai sondaggi elettorali, sulla vittoria Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali francesi in programma domenica prossima. Tra i fattori trainanti del listino milanese anche la diffusione dei conti positivi del primo trimestre per alcuni pesi massimi del listino milanese. Sono stati premiati Leonardo +7,23%, Ferrari +5,68% e Telecom +4,66%. Per le vendite online del "pret-à-porter" il denaro è tornato su Yoox +4,94%. Note positive anche dal comparto bancari trainato dai big dello sportello, quali Intesa Sp +2,76% e Unicredit +3,57%. In spolvero anche Enel +2,53% con il titolo tornato sui massimi dei 6 anni. In ombra, sulla scia dei ribassi dei prezzi del petrolio, i titoli legati all'energia. Hanno pagato pegno Tenaris -2,73%, Saipem -1,26%. Per il comparto high tech limatura per Stm -0,2% ancora in scia ai realizzi dopo un lungo rally. La minore avversione al rischio dei mercati si è riflessa anche sui titoli di Stato dell'Eurozona dove lo spread Btp-Bund si è ridotto a 185 punti.