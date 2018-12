Borsa: Piazza Affari chiude in calo, Ftse Mib -0,26%; scivola Azimut

Milano chiude in calo una giornata in altalena: il Ftse Mib ha fermato le contrattazioni a -0,26%, con un andamento in linea alla borsa tedesca, mentre fa generalmente peggio il resto d'Europa. Andamento altalenante anche per lo spread fra titoli italiani e tedeschi, risalito fino a 274 punti base per poi ripiegare poco sotto quota 270. Maglia nera del paniere principale ad Azimut, che soffre le dimissioni dell'ad e dg Sergio Albarelli (-6,23%).

Contrastato il settore bancario: salgono Intesa Sanpaolo (+0,61%), Mediobanca e Mediolanum, mentre arretrano Unicredit e Banco Bpm. Generalmente ben intonata l'industria, guidata da Prysmian e Leonardo (+1,66 e +1,52%), mentre arretra l'automotive, con Brembo e Pirelli che sono vendute. Scivola Telecom, su cui continua a pesare la scarsa chiarezza sulle prospettive a livello di governance con lo scontro fra gli azionisti Vivendi ed Elliott. Nel lusso corre Moncler, poco mossa Ferragamo. Fra i titoli a minor capitalizzazione soffre Astaldi, che ha ottenuto dal tribunale di Roma una proproga per la consegna del piano per il concordato; male anche Carige, che perde oltre il 6% e tocca un nuovo minimo.