Borsa, piazza Affari in rialzo. Banche positive dopo decisioni su Carige

I mercati reagiscono in maniera pacata alla decisione del governo di preparare un paracadute per il dossier Carige. Dopo il cdm a sorpresa di ieri sera e le deliberazioni dell'esecutivo, a Piazza Affari i titoli bancari si muovono in territorio positivo, sovraperformando il Ftse Mib, che dopo meno di un'ora di contrattazioni sale dello 0,79%. Fra i principali istituti bene Banco Bpm e Bper, che salgono dell'1,3 e dell'1,47%; brillanti Mediobanca e Fineco (+1,55 e +1,67%) mentre i guadagni rimangono sotto il punto percentuale per le big Intesa Sanpaolo e Unicredit. Fuori dal paniere principale bene anche Mps.

Borse europee: poco mosse in partenza

Le Borse europee aprono poco mosse, in un mercato che guarda soprattutto alla ripresa del negoziato sul commercio tra Cina e Usa. Londra guadagna lo 0,01% a 6.811 punti. Francoforte avanza dello 0,02% a 10.750 punti e Parigi dello 0,06% a 4.722 punti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund si restringe a 266 punti

Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 266 punti, dai 269 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale si attesta al 2,912%.