Borsa prosegue positiva. Vola Telecom dopo la nomina di Gubitosi

Borse europee: positive in partenza

Mercato azionario in rialzo nella prima parte della seduta, con un movimento convincente che pone Piazza Affari alla testa del gruppo delle borse europee. L'indice Ftse Mib segna +1,24% a 19.112 punti, All Share +1,15%. Il listino beneficia tra l'altro di un lieve calo dello spread. Bene le banche, con Banco Bpm +4,7%, Intesa +2,2%, Unicredit +2,3%, Ubi +3,5%. Si riprende Carige con un +11,7%. Altri progressi per Stm (+3,7%), Cnh (+2,1%), Prysmian e Pirelli. Debole Ferragamo (-3,2%) con Moncler -0,7%. Sale Enel (+1,5%) alla vigilia della presentazione del piano industriale.

Borsa/focus: Tim oltre il 5% dopo nomina Gubitosi

Titolo Tim in rialzo nelle prime battute della seduta di Borsa, dopo la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato, avvenuta nel cda di ieri. Gubitosi e' stato eletto a maggioranza, con i consiglieri appartenenti alla lista Elliott che si sono schierati compatti, mentre hanno votato contro gli uomini di Vivendi. In Piazza Affari il titolo in apertura segna un progresso del 2,7% a 0,54 euro, beneficiando della fine dell'incertezza sulla guida della societa'. Gia' scambiate azioni per 5 milioni di euro. Poi continua a crescere oltre il 5%.

Borsa Tokyo: chiude in rialzo, Nikkei +0,65%



La Borsa di Tokyo chiude in riazlo, per le prese di beneficio degli investitori. L'indice Nikkei avanza dello 0,65% a 21.821,16 punti.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in lieve calo a 311 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi resta sopra quota 310 e apre a 311 punti, dopo aver chiuso venerdi' scorso a 313 punti. Il rendimento del decennale e' al 3,494%.