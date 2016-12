Borsa: Schroders, 2017 sull'ottovolante per mercati obbligazionari

Il 2017 sarà "probabilmente un altro anno sull'ottovolante per i mercati obbligazionari globali", secondo Bob Jolly, head of global macro strategy di Schroders. "Sono molte le incertezze che permangono, a partire dalla strategia del governo britannico sulla Brexit, per arrivare all'ondata di populismo in Europa e ai piani del presidente eletto Trump in materia commerciale", si sottolinea.

I tassi di interesse "sempre più bassi" e i Qe sempre "più ampi erano stati pensati per far ripartire i consumi, ma le banche centrali hanno sottostimato la reticenza dei consumatori a spendere e investire. Ora un riassetto delle politiche è diventato sempre più urgente, mentre la spinta sul fronte delle riforme strutturali si è attenuata in molte parti d'Europa".

Nel frattempo, le banche centrali hanno alimentato l'idea che siano i governi a stimolare l'economia tramite le politiche fiscali, ma i livelli di indebitamento "sono ancora proibitivi e non permettono il ricorso a un 'bazooka fiscale'".

La Cina continua a spendere "ben oltre le sue possibilità di lungo termine, molte economie emergenti devono ancora trovare nuovi modelli di crescita, il ritmo delle riforme in Europa ha rallentato, il Regno Unito fatica a negoziare una strategia d'uscita dall'Ue e il Giappone è ancora impantanato in uno scenario di bassa crescita e bassa inflazione", spiega l'head of global macro strategy di Schroders.

"È improbabile che rivedremo i rendimenti reali e nominali estremamente negativi che abbiamo visto nel corso dell'estate del 2016, ma è altrettanto improbabile che i rendimenti tornino sui livelli ai quali gli investitori si erano abituati prima dello scoppio della crisi finanziaria", si sottolinea nel report. Nel 2017, "le montagne russe offriranno la possibilità di una nuova corsa, interessante e potenzialmente remunerativa per i gestori attivi".