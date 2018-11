Borsa, spread ancora in calo sotto 290. Piazza Affari positiva

I mercati scommettono su un accordo tra Roma e Bruxelles sulla manovra di bilancio italiana e premiano le "buone intenzioni" tornando a comprare i titoli di Stato italiani. Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 291 punti, dopo aver toccato ieri un minimo a quota 286, come non accadeva da ottobre scorso. Il rendimento si attesta al 3,248%.

La Borsa di Milano ha aperto in lieve rialzo la seconda seduta settimanale con il Ftse Mib a +0,18% e 19.267 punti; All Share +0,16%.

Avvio prudente e poco mosso per le altre Borse europee. Londra avanza dello 0,04% a 7.038 punti, con Thomas Cook che arretra del 30%. Francoforte sale dello 0,23% a 11.380 punti e Parigi perde lo 0,05% a 4.992 punti.

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo per la terza sessione consecutiva, dopo il rally di Wall Street. L'indice Nikkei avanza dello 0,64% a 21.952 punti. A frenare il listino e' sempre il timore per la guerra commerciale tra Usa e Cina. Mitsubishi Motors sale dell'1,43% dopo aver silurato il presidente Carlos Ghosn. Nissan perde lo 0,27% e Toyota guadagna l'1,79%.