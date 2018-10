Piazza Affari tenta il rimbalzo. Spread intorno a quota 300 punti

Le Borse europee aprono positive e rimbalzano, dopo il terremoto di ieri, aiutate dai segnali positivi provenienti dall'Asia, dove Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,46%. Wall Street dovrebbe rialzarsi in avvio di seduta dopo l'inciampo di ieri, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono in territorio negativo.

A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale di un punto percentuale, quello sull'S&P500 guadagna l'1,10% e il future sul Nasdaq segna un +1,60%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in marcato ribasso.

In particolare, l'S&P500 ha chiuso sotto la media a 200 giorni semplice per la prima volta da aprile.Oggi in pubblicazione le trimestrali di alcune principali banche di Wall Street (JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo), i cui risultati potrebbero impattare temporaneamente sul sentiment degli operatori.

Le Borse europee oggi mostrano segni di reazione positiva. In Italia lo spread e' in area 300 punti e anche i future di Wall Street sono in rialzo. Londra avanza dello 0,78%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,65%. Francoforte sale dello 0,57% e Parigi dello 0,8%.