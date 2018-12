Borsa-spread festeggiano l'accordo Ue. E WS spera nella Fed colomba

Finale di seduta in forte rialzo a Milano, con un più 1,59% dell'indice Ftse-Mib, di gran lunga la miglior performance delle Borse europee. Una seduta euforica per l'accordo tra governo e Commissione europea sulla manovra, che ha spianato la strada alla decisione - formalizzata oggi da Bruxelles - di non raccomandare, per ora, una procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia. Una decisione che ha fatto scattare gli acquisti anche sull'obbligazionario dei titoli di Stato, dove lo spread BTp/Bund ha chiuso in netto calo, ai minimi dalla fine dello scorso settembre.

In chiusura il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il Bund tedesco di riferimento si è attestato a 254 punti base dai 270 punti del finale di ieri. In forte calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 2,79%, dal 2,95% del closing della vigilia.

A Wall Street, che procede positiva in attesa del discorso di Jerome Powell, tutti gli investitori sono in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, tra le piu' importanti degli ultimi anni per la banca centrale americana contro cui si e' schierato apertamente il presidente americano Donald Trump. Anche se il leader Usa vorrebbe che i tassi restassero al 2-2,25%, l'istituto guidato da Jerome Powell dovrebbe annunciare una stretta di 25 punti base. Se invece non lo facesse, molti operatori di borsa ne sarebbero al quanto sorpresi e potrebbero reagire male dal momento che la pausa potrebbe essere interpretata come dimostrazione del fatto che la Fed e' davvero preoccupata dell'outlook economico.

La banca centrale dovrebbe anche ridurre il numero degli aumenti del costo del denaro che si aspetta nel 2019, anno in cui gli investitori ne mettono in conto a malapena uno contro i tre previsti lo scorso settembre dalla Fed stessa. Sullo sfondo restano i negoziati tra Usa e Cina, che stando al segretario al Tesoro riprenderanno il prossimo mese. Dopo i primi minuti di scambi, gli indici si sono rafforzati e il Dow Jones guadagna lo 0,43%. Il petrolio a gennaio al Nymex rimbalza dell'1,25% a 46,82 dollari al barile dopo il tondo del 7,3% di ieri.

A livello aziendale, FedEx soffre (-9,5%) all'indomani della diffusione di una trimestrale migliore delle stime ma di un taglio dell'outlook per l'intero esercizio in corso; il colosso americano delle spedizioni ha citato debolezza in Europa e un rallentamento del commercio mondiale. Anche il produttore dei microprocessori Micron Technology perde quota (-3%) all'indomani dei conti e di previsioni soft. General Mills (+6,3%), produttore di cereali a marchio Cheerios e del gelato Haagen-Dazs, ha comunicato utili trimestrali adjusted migliori del previsto ma ricavi deboli.

Nel settore pharma, Pfizer (-0,2%) and GlaxoSmithKline (+4,5% a Londra) hanno raggiunto un accordo per la creazione di una joint venture nel settore della sanita' che vende prodotti che spaziano dall'antidolorifico Advil al dentrificio Sensodyne. Nello stesso comparto, Eli Lilly (+2,7%) ha fornito guidance per il 2019 superiori al previsto e ha alzato il dividendo del 15%; separatamente, il gruppo e Dicerna Pharmaceuticals (+6%) hanno chiuso la loro collaborazione per la ricerca concentrata sullo sviluppo di nuove medicine per malattie cardiometaboliche. Il gruppo assicurativo MetLife (+2,7%) paghera' 1 milione di dollari in Massachusetts per non avere pagato pensioni a 13.500 persone.