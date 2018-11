Borse europee positive. Spread stabile sotto quota 295 punti

Le Borse europee aprono in rialzo, dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell non ha escluso un rallentamento nei rialzi dei tassi di interesse. Powell ha sostenuto ieri che i tassi di interesse Usa sono vicini al "livello neutro" per l'economia, che "non stimola o rallenta la crescita". Londra cresce dello 0,55% a 7.043 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,09% a quota 19.324. Francoforte avanza dello 0,67% a 11.377 punti e Parigi dello 0,87% a 5.026 punti.

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund a 291 punti, lo stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,252%.