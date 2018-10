Borsa sulla parità. Europee deboli. Lo spread a quota 302 punti

Procedono in calo le principali Borse europee dopo un'avvio poco mosso, nonostante il dato sulla produzione industriale in Francia migliore delle stime. Madrid (-0,8%) e' la peggiore, preceduta da Parigi (-0,54%), Francoforte (-0,34%), Londra (-0,3%) e Milano (-0,18%), piuttosto volatile, come lo spread tra Btp e Bund tedeschi sceso a quota 302 punti.

Negativi i futures Usa, in attesa dei dati macro positivi e di un dibattito pubblico a cui partecipa il presidente della Fed Jerome Powell alle 16 americane all'Atlantic Festival di Washington. Le vendite si concentrano sui titoli del lusso, dopo la bocciatura di Morgan Stanley sul settore, da Lvmh (-4,43%) a Kering (-4,86%), da Burberry (-4,44%) a Moncler (-4,55%). In controtendenza i bancari Ing (+1,14%), Barclays (+1,1%) e Credit Agricole (+0,8%), mentre accelerano Intesa (+0,99%) e Unicredit (+0,64%).

A Piazza Affari riprende fiato Intesa (+0,1%) che gira al rialzo dopo una partenza debole a seguito dello spread tra Btp e Bund sopra i 300 punti (ora a 303). Bene Generali (+1,11%), Saipem (+0,54%), Atlantia (+0,55%) e Tim (+0,5%). Sotto pressione Moncler (-5,45%), nonostante la raccomandazione di 'tenere' il titolo di Banca Imi, Recordati (-1,95%), Ubi Banca (-1,82%)Fca (-1,9%) e Banco Bpm (-1,18%).

Nuovi minimi per Mps (-1,11%), inverte la rotta Carige (-1,92%) mentre non riesce a fare prezzo Astaldi (-11,77% teorico), congelata per eccesso di volatilita'. In ordine sparso le partecipate del Tesoro Eni (+0,3%), Enel (-0,79%), Poste (+0,28%), Saipem (+0,58%), Snam (-0,71%), Leonardo (-2,03%) e Italgas (-0,44%), in attesa di discutere con il premier Giuseppe Conte eventuali anticipi sugli investimenti in Italia.

Ieri l'Ufficio parlamentare di bilancio non ha validato le stime di crescita contenute nel Def, considerate troppo ottimistiche e Bankitalia ha sottolineato che l'aumento del Pil poggia su moltiplicatori non scontati. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto anche stamattina da Salvini e Di Maio, ieri il ministro Paolo Savona ha detto che la manovra potrebbe essere rivista se lo spread dovesse 'sfuggire'. Stamattina, infine, e' arrivato anche il richiamo dell'Fmi all'Italia che necessita di riforme strutturali per contrastare la crescita deludente.

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi delle trattative sul commercio internazionale, e i segnali misti che arrivano dalla crescita dell'economia cinese e la recente svalutazione della divisa di Pechino. Il Nikkei mostra una variazione appena positiva dello 0,16% a quota 23.506,04. Sul fronte dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 112,90, e sull'euro, poco sopra a un valore di 130.