Borsa, torna un po' di calma: -0,24%. Lo spread chiude intorno a 300 punti

Torna un po' di calma in Borsa mentre non si placa la tensione Roma-Bruxelles, con il vice presidente Dombrovskis che ha ribadito che il nostro Paese deve rispettare le rgeole di bilancio e Salvini che ha attaccato il presdiente Juncker, spiegando di volere palrare "solo con persone sobrie".

Lo spread ha sfondato quota 300 punti chiudendo ai massimi da aprile 2013 a 302, secondo i dati della piattaforma Bloomberg, con il rendimento del titolo decennale italiano che ha rivisto i massimi di inizio 2014 e si assestato al 3,44%.

Piazza Affari, dopo una partenza in netto calo ha attraversato un passaggio in positivo per poi chiudere quasi sulla parità a -0,24%. Deboli i titoli del settore bancario, sensibili ai rialzi del differenziale. Si ampliano le perdite nelle altre piazze finanziarie: Londra cede lo 0,28%, Francoforte e Parigi lo 0,7%.

Tokyo ha dato continuità alla sua striscia positiva, con il Nikkei che ha guadagnato lo 0,1%. Giornata scarica sul fronte dei dati macroeconomici. A settembre la fiducia dei consumatori giapponesi è leggermente aumentata . Secondo i dati dell'indagine del governo nipponico l'indice che misura il sentiment dei consumatori è salito a 43,4 punti dai 43,4 di agosto, il minimo degli ultimi dodici mesi. Nell'Eurozona - secondo i dati diffusi da Eurostat -, i prezzi della produzione industriale ad agosto sono saliti di 0,3% sia nella zona euro, che nella Ue-28. A luglio erano rispettivamente aumentati di 0,7% e 0,5%.

Nel pomeriggio, il petrolio si stabilizza. A New York il Light crude Wti cede 16 cent a 75,14 dollari e il Brent cala di 16 cent a 84,82 dollari. In rialzo l'oro, a 1204 dollari l'oncia.