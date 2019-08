Borsa,Trump anti Cina affonda i listini: crollano le asiatiche,Milano in rosso

Borsa: apertura in netto calo con Ftse Mib a -2% e 21.122 punti

La Borsa di Milano ha aperto in netto calo la quinta e ultima seduta settimanale, con il Ftse Mib a -2% e 21.122 punti; All Share -2,14%. A incidere i nuovi timori sulla trade war tra Stati Uniti e Cina dopo l'annuncio di nuovi dazi da parte di Trump.

Parigi in apertura lascia il 2,34% con il Cac 40 a 5.427 punti. Francoforte perde l'1,79% con il Dax a 12.033 punti. Londra cede l'1,47% con il Ftse 100 a 7.472 punti.

BORSA: ASIATICHE IN CALO DOPO ANNUNCIO TRUMP DAZI SU MERCI CINESI

Le Borse asiatiche hanno chiuso in calo dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, a partire dal 1° settembre, aumenterà le tariffe del 10% di circa 300 miliardi di dollari di merci cinesi. Il benchmark giapponese Nikkei 225 Stock Average ha perso il 2,36% alla fine della sessione mattutina, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2,25%. L'indice Shanghai Composite Index è sceso dell'1,58 percento al mattino, mentre l'indice cinese CSI 300 è sceso dell'1,74 percento. Le misure degli Stati Uniti si aggiungono alle tariffe del 25 per cento che sono già state imposte incrementalmente nell'ultimo anno su prodotti cinesi per un valore di 250 miliardi di dollari. Quando entreranno in vigore, tutte le merci cinesi che entrano negli Stati Uniti saranno soggette a tariffe punitive. L'annuncio di Trump fa seguito ai colloqui tra le due maggiori economie mondiali a Shanghai questa settimana, la prima volta che i negoziatori si sono incontrati da quando il presidente e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno concordato al G20 alla fine di giugno in Giappone di sospendere ulteriori aumenti tariffari e tornare al tavolo. La pausa è stata di breve durata.