Borse, abbiamo un problema: Milano europee in netto calo, sprofondo Hong Kong

Borsa: apertura in ribasso, Ftse Mib -0,82%. In netto calo anche le europee

Apertura di seduta in ribasso per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,82% a 20.875 punti. All Share sul -0,77%. A pesare sugli scambi la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata nei giorni scorsi dal tweet di Donald Trump che ha annunciato nuovi dazi contro Pechino a partire da settembre. A questo si aggiunge il rallentamento dell'attività servizi in Cina che a luglio ha mostrato un calo (Pmi servizi sceso a 51,5 punti dai 52 precedenti), deludendo le attese degli analisti. Non aiuta nemmeno il clima di protesta sempre più accesso a Hong Kong. In questo quadro, i listini asiatici hanno imboccato la via dei ribassi. Tokyo ha lasciato sul parterre l'1,74%, ma sta facendo peggio Hong Kong che segna in questo momento un ribasso del 2,91%. La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro, in particolare l'indice Pmi servizi di Eurozona e Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia in arrivo il bollettino economico mensile dell'Istat. A livello societario prosegue la stagione delle trimetsrali di Piazza Affari, con i conti di Cairo, Finecobank, e Pininfarina. Ma in questo inizio di agosto l'attenzione sarà rivolta alla situazione politica, in particolare alla tenuta del governo gialloverde in vista della nuova legge di bilancio. Oggi a Palazzo Chigi è in programma un nuovo incontro del governo con le parti sociali in vista della predisposizione della prossima legge di bilancio.

Borsa: Asia in profondo rosso con dazi e proteste Hong Kong In calo Tokyo (-1,74), affonda il comparto tecnologico coreano

Borse asiatiche in profondo rosso nella prima seduta della settimana, dopo l'inasprimento delle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti e la minaccia di nuovi dazi. Sui listini pesano anche i timori degli investitori per le proteste a Hong Kong. A mercati ancora aperti procede in calo la Cina con Shanghai (-1,1%) e Shenzhen (-1%). Scivolano Hong Kong (-2,8%) e Seul (-2,5%) e Mumbai (-1,5%). Affonda il comparto tecnologico coreano (Kosdaq) che perde il 7,2%. Sul versante macroeconomico in arrivo gli indici Pmi, Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e Usa. Dall'Italia la nota mensile dell'Istat sull'andamento dell'economia.

Borsa Tokyo: chiusura in forte calo per rafforzamento yen

Chiusura in forte calo per la Borsa di Tokyo appesantita dal rafforzamento dello yen e dal proseguire delle tensioni sulla guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Nikkei cede l'1,74% a 20.720,29 punti mentre il Topix perde l'1,8% a 1.505,88.