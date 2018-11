Borse, ancora acquisti dopo gli Usa. Spread in leggero calo a 291 punti

Gli indici europei sono moderatamente positivi in avvio di giornata, dopo la seduta positiva di ieri. Oggi, dopo le elezioni di Midterm che hanno visto i Democratici vincere al Senato e i Repubblicani alla Camera - nel secondo anniversario dell'elezione di Trump alla Casa Bianca - l'attenzione torna sulla Fed che si riunisce stasera. Nessuna novita' attesa sui tassi ma attenzione alle indicazioni sulle prossime mosse, a partire dal rialzo di 25 punti base atteso per dicembre.

In Europa intanto occhi puntati sulle nuove stime della Commissione europea sulla crescita. Parigi, Francoforte e Madrid salgono dello 0,2% come Milano. Tengono banco le trimestrali: -2% Unicredit, che ha limato il target dei ricavi e Cet1 per il 2018 dopo un trimestre, dopo un trimestre segnato dalla svalutazione di 850 mln nella controllata turca.

Positive le altre banche con il Banco Bpm che avanza del 7% dopo un utile nei 9 mesi a 524,5 mln la possibile cessione di Npl fino a 8,6 mld. Bene anche Poste (+4,7%) che ha chiuso il III trimestre con un utile pari a 321 mln(+50%), oltre le attese del consensus. Sale dello 0,87% Generali che ha chiuso i 9 mesi con un utile operativo a 3,6 mld (+3,9%), premi a 50 mld (+6%). Fuori dal listino principale, crolla dell'8% Tod's dopo i conti. Sul valutario, l'euro/dollaro, che ieri aveva anche superato la soglia di 1,15, si attesta a 1,1436 (da 1,1470 ieri). Vale inoltre 130 yen (da 129,9), mentre il dollaro-yen si attesta a 113,69. Rimbalza il greggio: il wti, contratto con consegna a dicembre, sale dello 0,45% a 61,95 dollari mentre il brent consegna gennaio e' a 72,34 (+0,37%).

Apre, in leggero calo, a 291 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il tasso del decennale italiano al 3,37% sul mercato secondario. Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, seguendo il rally degli indici azionari statunitensi e guardando ai risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Tra gli investitori c'e' ottimismo sul fronte della guerra commerciale tra Usa e Cina, in vista dell'incontro tra Trump e Xi Jinping a fine mese.

Tokyo (+1,8%) archivia la seduta in netto rialzo. Sul fronte valutario lo yen e' invariato sul dollaro a 113,60, e sulla moneta unica a quota 129,80. A contrattazioni ancora aperte avanzano Hong Kong (+0,4%) e Seul (+0,6%), in calo Shanghai (-0,2%) e Shenzhen (-0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulle previsioni macroeconomiche nell'eurozona, la bilancia commerciale di Germania e Francia. Previsto anche il bollettino economico della Bce. Dagli Stati Uniti i dati delle richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e la riunione del Comitato federale del mercato aperto della Fed.

La seduta di ieri a Wall Street e' finita in rally. Il mercato ha brindato all'esito ampiamente atteso delle elezioni americane di meta' mandato, con le quali il partito democratico ha ripreso il controllo della Camera per la prima volta da otto anni ma il Senato e' rimasto nelle mani dei repubblicani. Con rialzi di circa il 2% ciascuno, il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500 hanno messo a segno il balzo maggiore all'indomani di un'elezione Midterm dal 1982, quando i due indici salirono rispettivamente del 4,3% e del 3,9%. Di fronte a un Congresso diviso, il presidente americano Donald Trump ha invocato nuovamente l'unita' in una nazione forse mai cosi' spaccata in due.

I suoi toni relativamente concilianti sembrano avere dato un po' di fiducia agli investitori. "Spero che il prossimo anno", quando il nuovo Congresso si insiedera', "potremo lavorare tutti insieme", ha detto Trump in conferenza aggiungendo: "I democratici verranno da noi con un piano per le infrastrutture, uno per la sanita', un altro per qualsiasi cosa vogliano e negozieremo".

Il mercato ha ignorato le dimissioni forzate (e da tempo nell'aria) del segretario alla Giustizia, Jeff Sessions. Oggi l'attenzione sara' sulla Federal Reserve, che alle 20 italiane dovrebbe annunciare tassi invariati al 2-2,25%. Il Dow ha aggiunto 545,29 punti, il 2,13%, a quota 26.180,30. L'S&P 500 ha guadagnato 58,44 punti, il 2,12%, a quota 2.813,89. Il Nasdaq Composite ha registrato un rialzo di 194,79 punti, il 2,64%, a quota 7.570,75. Il petrolio a dicembre al Nymex e' scivolato dello 0,9% a 61,67 dollari al barile, minimi di 8 mesi, a causa di scorte Usa in aumento.