Borse, ancora fiducia sui listini Ue.Spread Btp-Bund in lieve calo a 227 punti

Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari e le Borse europee, che danno continuità ai guadagni di ieri scattati, in seguito alla tregua commerciale raggiunta tra Stati Uniti e Cina. A Londra l'indice Ftse 100 sale dello 0,4% a 7.523,41 punti; a Francoforte, l'indice Dax guadagna lo 0,2% a 12,547.47 punti e a Parigi l'indice Cac 40 avanza dello 0,2% a 5.578,28 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cresce dello 0,34%.

L'amministrazione Trump, nella notte, ha aumentato il numero di prodotti Ue che potrebbe colpire con dazi, per un valore di 4 miliardi, con prodotti che includono alcuni settori tipici dell'alimentare italiano, come l'olio e alcuni formaggi. Il ritorno della cautela riporta qualche acquisto sull'oro, che ieri aveva registrato la sua peggior seduta dal novembre 2016: il metallo giallo in avvio di giornata sale dello 0,54% a 1231 dollari l'oncia.

In Italia, intanto, acquisti sui BTp all'indomani del consiglio dei ministri che ha varato il disegno di legge sull'assestamento di bilancio per scongiurare l'avvio della procedura di infrazione. I rendimenti dei BTp a 10 anni sono scesi sotto la soglia del 2% riportandosi sui minimi dal 15 maggio 2018 (giorno della pubblicazione del contratto di governo quando inizio' la speculazione sul rischio Italia).

Lo spread , che gia' nella seduta di ieri era sceso sotto quota 230 punti, e' arrivato a toccare quota 227 punti come non accadeva da settembre dello scorso anno. Sull'azionario milanese, in recupero Atlantia (+1,67%) dopo lo scivolone della vigilia, con il vicepremier Luigi Di Maio che ha ammorbidito i toni sulla proposta di ritiro delle concessioni autostradali.

Rialzano la testa, dopo la debolezza di ieri, anche le utility con Italgas e A2a che salgono di oltre mezzo punto, mentre i petroliferi perdono terreno. Tra le banche, guadagna lo 0,6% Intesa Sanpaolo che dovrebbe chiudere a breve la cessione di 3,5 miliardi di euro di crediti deteriorati al loro valore di libro. Deboli gli altri titoli del comparto.

Moderato rialzo per il petrolio dopo il rally della vigilia, mentre e' in corso il vertice allargato dell'Opec a Vienna, con all'esame l'accordo che prevede l'estensione dei tagli fino a marzo (nove mesi e non sei), anche se il rincaro e' limitato dalle preoccupazioni per un possibile calo della domanda a causa del rallentamento globale. Il Wti agosto sale dello 0,34% a 59,29 dollari mentre il Brent settembre avanza dello 0,45% a 65,34 dollari. Sul mercato valutario movimenti limitati con l'euro/dollaro a 1,129 (da 1,131 di ieri), dollaro/yen a 108,38 (da 108,3) ed euro/yen a 122,38 (da 122,55).

Dall'altra parte del globo, Borse piuttosto caute in Asia e Pacifico per effetto della minaccia di dazi degli Usa all'Ue contro i presunti aiuti ad Airbus, che ha seguito la tregua con la Cina raggiunta a margine del del G20 di Osaka. In modesto rialzo Tokyo (+0,11%) e Sidney (+0,08%), mentre Taiwan (-0,28%) e Seul (-0,35%) non hanno raggiunto la parita'. Discorso analogo per Shanghai (-0,11%) e Mumbai (-0,36%), ancora aperte insieme a Hong Kong (+1,27%), che sale nonostante i disordini a seguito dalle proteste davanti al parlamento dell'ex-colonia britannica.

La tregua sui dazi sancita dal presidente Usa Donald Trump e dall'omologo cinese Xi Jinping ha favorito i titoli tecnologici, da Screen Holdings (+4,52%) a Tokyo Electron (+2,97%) e Advantest (+0,79%) sulla piazza nipponica. Acquisti sugli automobilistici Suzuki (+0,77%) e Toyota (+0,37%).