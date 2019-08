Borse: apertura in positivo, spread a 205 punti

Le Borse europee aprono positive, per l'aspettativa di nuovi stimoli all'economia per contrastare i timori di recessione. La Bce ha annunciato grossi stimoli per settembre, mentre in Germania aumentano le voci secondo cui il governo tedesco sarebbe pronto a mettere da parte le sue regole per il pareggio di bilancio al fine di allentare la spesa pubblica per contrastare una possibile recessione. A Milano l'indice Ftse Mib sale dell'1,07% a quota 20.539,55. Francoforte cresce dello 0,94% e Parigi dello 0,9%. Lo spread tra Btp e Bund apre in ribasso a 205 punti, dai 209 punti della chiusura di venerdì scorso. Il tasso del decennale si attesta scende all'1,361%.

Le Borse asiatiche sono in rialzo, nonostante i timori di recessione. Hong Kong avanza del 2,1% dopo l'enorme manifestazione pro-democrazia di ieri, che comunque si è svolta pacificamente. Tokyo sale dello 0,7% e Shanghai dell'1,6%.