Borse in ribasso in tutta Europa: timori su crescita globale e tregua Usa-Cina

Borse, avvio in deciso ribasso per Piazza Affari e borse europee. Pesano timori sulla crescita globale e incertezze sulla tregua Usa-Cina

Uno dei piu' forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,11% a 19.137,69 punti. Francoforte perde l'1,23% a 11.195 punti e Parigi lo 0,99% a 4.963 punti. Sui mercati crescono i dubbi sulla tregua commerciale di tre mesi siglata tra Usa e Cina. Pechino si dice fiduciosa di una possibile intesa con Washington, ma non si pronuncia sulle dichiarazioni di Donald Trump secondo cui la Cina sarebbe pronta a ridurre i dazi sulle auto importate. Pesano anche le preoccupazioni per l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasury. Tutto cio' spinge investitori a domandarsi se la Fed proseguira' meno spedita verso le sue future strette. Oggi Wall Street resta chiusa per i funerali di Bush senior.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 286 punti

In calo invece lo spread, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi che apre in ribasso a 286 punti dai 289 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e' in calo al 3,125%.

Borse asiatiche in calo, pesa timore dei dazi

Uno dei piu' forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Asia, portando giu' le Borse. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Tokyo chiude in calo dello 0,53%, Shanghai perde lo 0,7% e Hong Kong arretra dell'1,7%. Sui mercati crescono i dubbi sulla tregua commerciale raggiunta sabato tra Usa e Cina. La Cina si dice fiduciosa du una possibile intesa con Washington, ma non si pronuncia sulle dichiarazioni di Donald Trump secondo cui Pechino sarebbe pronta a ridurre i dazi sulle auto Usa importate. Pesano anche le preoccupazioni per l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasury. Tutto cio' spinge investitori a domandarsi se la Fed proseguira' meno spedita verso le sue future strette.