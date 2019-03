Economia, timori di una frenata. Borse asiatiche giù. Le europee tengono

Borse europee: aperture in negativo, ma senza crollo



Le Borse europee aprono in negativo ma non si registrano perdite pesanti dovute al timore di un rallentamento dell'economia globale. Pesano il crollo del 20% dell'export cinese a febbraio e l'allarme crescita di ieri della Bce. Londra scende dello 0,63% a 7.112 punti. A Milano l'indice Ftse Mib che segna -0,67% a quota 20.563. Francoforte arretra dello 0,76% a 11.429 punti e Parigi dello 0,64% a 5.233 punti.

Borse asiatiche: Tokyo parte in calo, pesa outlook Bce



Partenza in calo per la Borsa di Tokyo sulla quale pesa il peggioramento dell'outlook che la Banca centrale europea ha indicato per il Vecchio Continente quest'anno. L'indice Nikkei cede lo 0,88% a 21.276,60 punti nelle prime battute.



