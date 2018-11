Borse, attorno alla parità. Spread sotto i 300. In Italia focus sui Bot

Borse in lieve rialzo poi proseguono attorno alla parità, lo spread Btp-Bund apre a 294,7 punti base

Apertura in lieve rialzo per le borse europee. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib apre a + 0,26% a 19.200,04 punti che poi si assesta attorno alla parità. All Share a + 0,34% . Lo spread tra i Btp decennali e i corrispettivi Bund tedeschi apre a 294,7 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è al 3,29%. In Italia il focus è tutto sull'asta dei Bot a sei mesi di stamattina per 6,5 miliardi di euro dopo il collocamento dei Ctz e di Btp di ieri.

BORSA: ASIATICHE POSITIVE A FINE SEDUTA

Le Borse asiatiche sono positive a fine seduta sulla scia del buon andamento di Wall Street, ieri, e sostenute dalle parole del principale consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, sulle discussioni in corso con la Cina relative ai dazi, che starebbero avvenendo "su tutti i livelli". Tuttavia, gli investitori mantengono cautela in attesa dell'incontro che si terrà questa settimana tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping al summit del G20 in Argentina. Tra le piazze finanziarie, quella australiana è piatta: l'indice S&P/ASX 200 è in calo dello 0,06% alla fine degli scambi. E' più deciso il rialzo della Borsa di Tokyo (+1,02%) e delle Borse cinesi. Hong Kong avanza dell'1,35%.