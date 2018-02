Borse, boom di Ipo in Europa nel 2017

CLICCA QUI PER LEGGERE IL REPORT INTEGRALE





Dall’ultima analisi “IPO Watch Europe” di PwC sulle IPO finalizzate in Europa nel corso del 2017 emerge:

· Le 348 IPO europee del 2017 hanno raccolto €43.9 miliardi, in crescita del +57% rispetto a €27,8 miliardi raccolti dalle 268 IPO del 2016.

· In particolare, il 4Q 2017 ha confermato la ritrovata fiducia in Europa verso il progetto di quotazione, con 116 IPO per €15,6 miliardi di raccolta, in netto aumento sia rispetto ai precedenti trimestri 2017, sia rispetto al 4Q 2016, che aveva registrato 71 IPO per €9,6 miliardi di raccolta

· La Borsa di Londra è stata la più attiva del 2017, con 103 IPO per una raccolta di €12,5 miliardi

· Il settore più attivo nel 2017 si conferma quello finanziario, che rappresenta il 38% della raccolta europea, seguito dal settore industriale (18%) e dal settore consumer goods (14%).

· L’IPO di Pirelli in Borsa Italiana è stata la maggiore dell’Europa Continentale, con una raccolta di €2,3 miliardi, superata solo dall’IPO con dual-listing sulla Borsa di Londra e su quella irlandese di Allied Irish Banks plc, con una raccolta di € 3,0 miliardi

· In Borsa Italiana nel 2017 si sono registrate 32 IPO per una raccolta di €5,2 miliardi, rispetto a €1,3 miliardi del 2016.

Stefanie Lierheimer, Director Italian Capital Markets Group di PwC commenta: “Il 2017 è stato un anno eccezionale per Borsa Italiana. Le ammissioni a quotazione sono ritornate ai massimi dal 2000 con 32 IPO, ci cui 26 sul mercato AIM Italia. La Borsa di Milano è stata la seconda piazza per raccolta a livello europeo, dopo Londra, con € 5,2 miliardi raccolti, grazie anche all’IPO di Pirelli & C che è stata la maggiore operazione in Europa Continentale. Questi valori record riflettono la ritrovata fiducia nell’economia italiana e la crescente popolarità della Borsa come alternativa ai canali di finanziamento privati o bancari. Guardando al 2018, una certa prudenza circa i livelli di IPO potrebbe essere suggerita dall’incertezza legata alle elezioni politiche in programma nel mese di marzo".