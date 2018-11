Piazza Affari vira in rosso. Spread in risalita verso 300 punti

Virata in negativo dei mercati in Italia e Europa, dopo un avvio in modesto rialzo. A metà mattina a Piazza Affari l'indice Ftse-Mib segna un meno 0,71 per cento, nuovamente zavorrato dai titoli bancari (Bper -2,18%; Banco Bpm -2,11%; Ubi Banca -1,89%) mentre alle riunioni di Eurogruppo e Ecofin tra Italia e Ue prosegue quello che ambo le parti definiscono "dialogo costruttivo", ma su cui non si rilevano progressi concreti nelle divergenze sul progetto di bilancio della Penisola.

La seduta è anche caratterizzata da un attesa nervosa sulle elezioni di mid term negli Usa, che ieri hanno visto i maggiori indici a Wall Street chiudere in maniera contrastata. Deboli le maggior borse Ue: Londra meno 0,13 per cento, Parigi meno 0,20 per cento, Francoforte meno 0,06 pe cento.

Poco mosso l'euro a 1,1414 dollari. Nel frattempo si ricreano alcune pressioni sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp a 10 anni che risultano in lieve aumento al 3,36 per cento e lo spread, il differenziale rispetto ai tassi dei Bund tedeschi equivalenti, che si riallarga a 293 punti base.