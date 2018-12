Borse, effetto Fed sui listini Ue. Piazza Affari in rosso e spread in rialzo

Apertura al ribasso per Piazza Affari (-1,6%) e le principali Borse europee, dopo che la Federal Reserve ha alzato i tassi al range compreso tra il 2,25% e il 2,50%, e ha abbassato le stime sulla crescita del Pil del 2018 e del 2019. La Fed ha tuttavia rivisto al ribasso le stime sulle strette monetarie del 2019 dalle precedenti tre a due. Il rialzo dei tassi della Fed ha messo sotto pressione Wall Street, che ieri sera ha testato i nuovi minimi dell'anno. Il Dow Jones è capitolato di 351,98 punti, chiudendo al livello più basso del 2018, azzerando i 380 punti di guadagni precedenti l'annuncio della Fed.

L'S&P 500 ha chiuso anch'esso ai minimi del 2018, cedendo l'1,5% a 2.506,96 punti. Al minimo dell'anno anche il valore di chiusura del Nasdaq. Sul mercato secondario, lo spread tra il Btp e il Bund tedesco apre in rialzo ma sotto quoto 260 a 259 punti, contro i 254 punti della chiusura di ieri. Sempre ieri il differenziale e' sceso fino a 251 punti, il minimo da settembre, sull a scia ali dell'accordo tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Il rendimento del decennale e'al 2,812%.

La seduta di ieri e' finita in forte calo con il DJIA e l'S&P 500 che hanno toccato nuovi minimi dell'anno in corso, sotto quelli raggiunti lo scorso febbraio. L'umore nell'azionario e' cambiato repentinamente non appena la Federal Reserve ha annunciato le sue decisioni di politica monetaria. La banca centrale Usa e' suonata "dovish", ma non abbastanza. Come previsto, i tassi sono stati alzati di 25 punti base al 2,25-2,5% e la stima mediana delle strette attese nel 2019 e' stata ridotta a due da tre contro un mercato che a malapena ne ha messa in conto una.

La stretta annunciata ieri e' stata la quarta del 2018 e c'e' stata nonostante due giorni di fila di tweet con cui il presidente americano, Donald Trump, aveva fatto pressione affinche' i tassi restassero invariati. Il governatore Jerome Powell non sembra vedere all'orizzonte minacce particolari per l'economia Usa, di cui ha comunque ridotto le stime di crescita per il 2019.

Il mercato si aspettava che dal comunicato scomparisse la parola "ulteriore" legata ai rialzi futuri dei tassi (cosa che avrebbe indicato una pausa a fronte delle recenti turbolenze nei mercati). Inoltre Powell ha parlato di una "incertezza significativa" nel determinare la rotta futura del costo del denaro, che comunque resta legata all'andamento dei dati macroeconomici. Gli investitori, in aggiunta, si aspettavano un po' piu' di flessibilita' sulla riduzione del bilancio della Fed, che per ora invece continua.