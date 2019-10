Borse europee a picco, Milano -2,87%. Spread in rialzo a 153 punti

BTp: spread chiude in rialzo a 153 punti, rendimento sale allo 0,99% - Chiude la seduta in netto rialzo, sopra la soglia dei 150 punti base, lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato. A pesare oggi e' soprattutto una motivazione tecnica: il passaggio della piattaforma Mts a un nuovo BTp benchmark di riferimento, quello scadenza aprile 2030, in sostituzione del precedente scadenza agosto 2029. Il differenziale di rendimento tra il nuovo BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari scadenza tedesco ha chiuso la giornata a 153 punti base, 10 pb in piu' rispetto al closing di ieri (riferito pero' al vecchio benchmark). In rialzo anche il rendimento del decennale italiano allo 0,99% dallo 0,87% della vigilia.