Borse europee: apertura in rialzo, Milano la migliore

Apertura in rialzo per le Borse europee sostenute dal buon andamento di Wall Street e dal raffreddarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nel dettaglio, Francoforte sale dello 0,76%, Parigi dello 0,66% e Londra dello 0,61%. Milano la migliore con un guadagno dello 0,89%.

Borsa: Ftse Mib +0,93% in prime fasi, crolla Tim, ok banche

Inizio di giornata positivo per Piazza Affari, dove, a pochi minuti dall'avvio, il Ftse Mib sale dello 0,93%. A sostenere il listino milanese, come gia' successo nella notte con quelli asiatici, le novita' sul fronte delle tensioni commerciali fra Cina e Usa, con il Wall Street Journal che ieri sera ha scritto che il segretario al Tesoro statunitense ha proposto il ritiro, almeno parziale, dei dazi contro Pechino, con i mercati che sono saliti nonostante la smentita. Cala sotto 250 punti base lo spread Bund-Btp. Ben intonato il settore finanziario, con le banche sostenute dalle indiscrezioni secondo cui il Mef sarebbe al lavoro per il rinnovo della Gacs, il meccanismo di garanzie sulle cartolarizzazioni di crediti deteriorati: Intesa Sanpaolo +1,04%, Unicredit +1,45%. Deciso rialzo per i petroliferi, con Eni che sale dell'1,2% e Saipem del 2,43%. Denaro sull'industria, capeggiata da Leonardo; nei tecnologici rimbalza Stm. Crolla invece Tim, che perde il 7,86%, dopo che ieri sera l'azienda ha lanciato un allarme sui margini, spiegando che negli ultimi tre mesi del 2018 l'Ebitda delle attivita' italiane segnera' un calo di circa il 5%, con l'andamento della performance operativa dello scorso anno che influira' "anche sul 2019, in particolare sul primo semestre".