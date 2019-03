Borse europee prudenti per Brexit. Juve sospesa a +20%

Le Borse europee aprono deboli e prudenti, in un mercato condizionato alle incertezze della Brexit. Ieri Westminster ha bocciato l'intesa siglata con Bruxelles. Per la premier britannica e' la seconda umiliante bocciatura, dopo quella di meta' gennaio. Oggi i deputati dovranno decidere se il Regno Unito puo' permettersi un divorzio senza accordo, il cosiddetto 'no deal', e in caso di voto contrario a questa prospettiva, domani si esprimeranno sulla possibilita' di chiedere una proroga alla scadenza del 29 marzo per l'uscita dall'Unione europea. Londra cala dello 0,23% a 7.131 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,14% a quota 20601,33. Francoforte arretra dello 0,22% a 11.499 punti e Parigi dello 0,14% a 5.263 punti.

Borsa: avvio seduta in lieve rialzo, Juve sospesa a +20%

- Inizio di giornata in lieve rialzo per Piazza Affari in uno scenario che vede i mercati europei contrastati. A circa 15 minuti dall'avvio il Ftse Mib sale dello 0,14%: poco mosse le banche, con l'eccezione di Banco Bpm che perde circa 1 punto percentuale, bene il lusso con Ferragamo che dopo i conti del 2018 e le indicazioni sull'inizio dell'anno in corso scatta del 4,4%. Lieve calo per Tim (-0,12%) con la Cdp che continua a muoversi in vista dell'assemblea. La vittoria in Champions fa fare il botto alla Juventus, sospesa per eccesso di rialzo con un balzo teorico del 20%. Nell'industria soffre Prysmian. Fuori dal paniere principale perde leggermente Mediaset che ieri ha presentato i numeri dello scorso anno in cui posticipa la decisione sul dividendo. Bene invece il Sole 24 Ore, il cui cda ha deciso ieri di sottoporre alla prossima assemblea dei soci la proposta di azione sociale di responsabilita' nei confronti degli ex vertici Benito Benedini, Donatella Treu e Roberto Napoletano.