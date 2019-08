Borse europee in rialzo nonostante segni di recessione. Spread giù a 204

Titoli Stato: spread giù a 204 punti, tasso bund a minimo record

​Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 204 punti, rispetto ai 216 punti della chiusura di mercoledì scorso. Il tasso del decennale arretra all'1,337%, mentre il tasso del biennale resta vicino a quota zero. Anche il rendimento del Bund decennale tedesco si attesta al minimo storico di -0,710%, per i timori di una recessione tecnica in Germania.

Borse europee: aprono in rialzo, nonostante segni recessione

Le Borse europee aprono in rialzo, nonostante i persistenti segnali di recessione. Sui mercati crescono le aspettative di un allentamento monetario da parte della Bce già a settembre, A Milano sale dello 0,31%. Parigi avanza dello 0,28% e Francoforte dello 0,3%.

Borsa: parte in rialzo (+0,67%), giù industria, scatta Enel

Prima parte della giornata di contrattazioni in positivo per Piazza Affari: a circa mezz'ora dall'apertura dell'ultima seduta della settimana il Ftse Mib è in rialzo dello 0,67%, il rialzo più ampio fra i principali listini europei. Gli investitori guardano sia alla situazione interna, con la situazione politica che rischia di pesare sulla stesura della manovra in un momento di rallentamento dell'economia, sia a quella mondiale, con la situazione fra Usa e Cina sul fronte dei dazi e con le tensioni ad Hong Kong. Sul paniere principale di Borsa Italiana sono ben intonati i bancari, che recuperano dai recenti cali: spicca il rimbalzo di Unicredit (+1,57%). Solida la performance delle reti e delle utilities, titoli difensivi: fra le prime bene Snam (+1,69%) mentre nel secondo comparto scatta Enel (+2,08%), maglia rosa del Ftse Mib. Soffre, invece, l'industria, più esposta al commercio mondiale: Fca perde l'1,4%, Pirelli lo 0,77%; in rosso anche Prysmian, si muove in controtendenza Leonardo (+0,63%). In calo il lusso, acquisti su Tim e Stm.

Mediaset: su scudi in Borsa +4%, occhi ad assemblea

Mediaset sugli scudi in Borsa, tra scambi intensi gia' nelle prime battute e un prezzo che e' sui massimi degli ultimi due mesi (+4,4% a 2,85 euro), tornando ben sopra il prezzo del recesso (2,77 euro). Comprata anche Mediaset Espana (+2,09% a 5,37 euro) con una fiammata in apertura sopra il 4 per cento e volumi quadruplicati, rispetto alla media. La speculazione si accende in vista dell'assemblea del 4 settembre, in cui i soci dovranno dare il via libera alla riorganizzazione del gruppo e alla creazione della holding olandese.