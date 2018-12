Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street. Spread stabile

Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia del rimbalzo di Wall Street che ieri ha chiuso positiva dopo una sessione in altalena. A Parigi il Cac 40 sale dello 0,93% a 4.641,05 punti, a Londra l'Ftse 100 avanza dello 0,94% a 6.646,28 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,68% a 10.452,02 punti. Apertura di seduta in rialzo anche per la Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna +1,06% a 18.256 punti. All Share sul +0,98%.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 252 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a quota 252,6 punti (contro i 253 della chiusura di ieri). Il rendimento del decennale avanza al 2,762%.