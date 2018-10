Borse europee in calo. Spead intorno a quota 300

Dopo un avvio 'shock' la Borsa di Milano tenta il recupero. Il Ftse Mib, che ha aperto a -1,15%, ora segna -0,64%. Anche le altre Borse europee hanno aperto in calo. A pesare le tensioni internazionali per i vari 'dossier' ancora aperti. In Italia, invece, l'attenzione e' principalmente concentrata sulla risposta dell'Unione europea alla lettera del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in cui e' stata confermata l'impostazione della manovra. Affonda Stm (-4,78%), male nel lusso Moncler, che registra un -3,44% e Ferragamo -2,29%. Positivi, invece, Luxottica (+1,05%), Mediaset (+0,86%) e A2A (+0,68%).

Anchelo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un'apertura a 311 punti, ritraccia e scende intorno a quota 300 punti. Il rendimento del Btp decennale si attesta al 3,472%. L'Italia attende le contromosse dell'Ue dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera di risposta alla Commissione sulla manovra.



Euro: apre in calo sotto quota 1,15 dollari

L'euro apre in calo sotto quota 1,15 dollari. La moneta unica passa di mano a 1,1449 dollari e 128,67 yen. Anche il dollaro cede terreno sulla valuta nipponica: dollaro/yen a 112,44.

Borsa Tokyo: Nikkei -2,67% in chiusura, paure per Ue e M.O.

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, appesantita da molteplici paure geopolitiche. L'indice Nikkei termina in ribasso del 2,67%, scendendo di 604,04 punti a 22,010,78 punti. Il Topix cede il 2,63% (-44 59 punti) a 1.650,72 punti. "I rischi geopolitici legati all'Unione Europea e al Medio Oriente stanno abbassando i prezzi delle azioni, sulla scia di Wall Street", affermano gli analisti.