Le Borse europee chiudono in rialzo dopo le elezioni in Gran Bretagna e la stentata vittoria della premier Theresa May che ha determinato il cosiddetto 'hung Parlament'. A Londra l'indice Ftse 100 sale dell'1,04% a 7.527,33 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,67% a 5.299,71 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,80% a 12.815,72 punti. Bene anche Milano che avanza dello 0,38%. Wall Street positiva.