Chiusura di anno contrastata per le Borse europee. A Londra l'Ftse 100 termina le contrattazioni in leggero calo (-0,09%) a 6.728,13 punti, in rialzo invece il Cac 40 di Parigi a +1,11% a 4.730,69 punti. Per Parigi, nonostante il rialzo odierno, si tratta del peggior anno (-10,95%) dal 2011 quando perse il 16,95%. Male anche Londra dove l'Ftse 100, complice la Brexit, nel 2018 e' diminuito del 12,48%, la peggiore performance dal 2008 anno della crisi finanziaria internazionale.