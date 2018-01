Borse europee, continua la corsa. Fca inarrestabile a Piazza Affari

Le Borse europee proseguono l'andamento in rialzo, con gli investitori che guardano con fiducia ad una serie di dati macroeconomici in arrivo in giornata. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,32%. Francoforte allunga rispetto all'avvio di seduta e segna un +0,70%. Bene anche Parigi (+0,52%), Milano (+0,48%) e Londra (+0,16%). A Piazza Affari prosegue tonica Fca (+3,09%) con il titolo a 17,38 euro. In rialzo anche Exor (+1,18%) e Ferrari (+1,03%). Contrastate le banche con Carige (+1,25%), Ubi (+0,95%), Fineco (+0,40%) e Intesa (+0,28%). Deboli Banco Bpm (-0,75%), Mps (-0,26%), Unicredit (-0,12%) e Bper piatta (-0,05%). In positivo i titoli legati al petrolio con Eni (+0,70%), Snam (+0,34%) e Italgas (+0,20%) mentre Saipem e' piatta. In fondo al listino Leonardo che cede lo 0,77%.

Sempre protagonista Fca che ha toccato un nuovo massimo storico intraday a 17,44 euro. Al momento il titolo sale del 3,3% a 17,4 euro. Questa mattina è arrivata la promozione a overweight da parte degli analisti di Jp Morgan con target price salito a 21 euro dai 14,6 euro indicati in precedenza. Di contro però Oddo Securities ha ridotto il rating a reduce.

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a nuovo picco da 26 anni (+0.89%)

In un contesto di piazze finanziarie molto favorevoli, a cominciare da Wall Street, per il secondo giorno consecutivo l'indice di riferimento della borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni a un nuovo picco dal 1992.

Il Nikkei, che raccoglie i 225 principali titoli del mercato nipponico e che giovedi', nel primo giorno di contrattazioni del Nuovo Anno aveva toccato il suo miglior risultato dal gennaio 1992, ha guadagnato un altro 0,89%, ovvero 208,20 punti, chiudendo a 23.714,53. Bene anche l'altro indice di riferimento, il Topix, aumentato dello 0,89 percento, ovvero 16,52 punti, a 1.880,34.

Borse asiatiche: chiudono in rialzo, Hong Kong sale 0,25%

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, sulla scia dei nuovi record di Wall Street, dove ieri il Dow Jones per la prima volta supera quota 25.000 punti. Tokyo sale dello 0,89% e tocca un nuovo livello record da 26 anni a questa parte. Hong Kong avanza dello 0,2%, chiudendo in positivo per la nona sessione consecutiva. Shanghai cresce dello 0,18%.

Wall Street: Dow Jones chiude prima volta sopra quota 25.000

Wall Street ha chiuso con nuovi record ed in particolare il Dow Jones che dopo aver toccato nelle contrattazioni i 25.000 punti, per la prima volta ha chiuso sopra questa quota, a 25075.13 punti con un progresso dello 0.61%. Chiusura record anche per il Nasdaq a 7077,92 punti con un progresso del 0,18%; lo S&P 500 ha concluso a quota 2723,99, guadagnando lo 0,40%.