Borse europee contrastate. Spread stabile

Le Borse europee aprono contrastate. Finisce l''effetto tregua' nella guerra commerciale tra Usa e Cina dopo i rimbalzi di ieri in Europa e a Wall Street. A Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,40% a 7.090,64 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,34% a 5.036,95 punti e a Francoforte il Dax perde lo 0,31% a 11.429,82 punti.

Inizio di giornata in territorio negativo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha aperto le contrattazioni con un ribasso dello 0,16% dopo la corsa di ieri. I mercati, con lo spread che oscilla attorno a quota 280 punti, guardano sempre alle novita' sulla manovra e alle possibilita' di un accordo fra governo e Commissione Ue. In un mercato tendente al rosso spicca il rialzo di Atlantia (+1%), con Bnp Paribas che ha avviato la copertura del titolo con giudizio 'outperform'. In calo il comparto bancario, mentre nelle assicurazioni sale Generali. Ben intonata l'energia, mentre soffre l'industria, con Fca che perde circa 1 punto percentuale e Prysmian che arretra dell'1,65%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 284 punti, sui livelli della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale e' al 3,137%. Il differenziale ieri si e' ristretto toccando quota 280 punti e segnando cosi' il minimo da due mesi.