Borse europee fiacche, Milano chiude a +026%

Borse europee caute (Milano +0,26%, Parigi -0,13%, Francoforte +0,21%, Madrid -0,15% e Londra sulla parita') in attesa dell'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina sui dazi commerciali che si terra' nell'ambito del G20 di Osaka al via da domani. Un eventuale riavvicinamento tra Donald Trump e Xi Jinping e' considerato positivo, ma gli investitori non si aspettano un accordo, tanto piu' che restano numerose zone d'ombra: secondo indiscrezioni, Trump si e' detto pronto a dazi addizionali contro Pechino se non ci saranno significativi passi avanti, mentre Xi potrebbe presentare alcune richieste per potere riprendere i negoziati commerciali, per esempio la rimozione di tutti i dazi e delle restrizioni imposte contro Huawei. Detto questo, prevale un cauto ottimismo e questo si riflette sull'andamento dei comparti piu' esposti al tema dazi, auto, industria e tecnologia in primis.



A Milano sono andate bene le banche (Ubi +3,9%, Unicredit +2,07%) in assenza di particolari tensioni e con lo spread stabile sui livelli delle ultime due sedute (ha chiuso a 245 punti, come la vigilia), Prysmian (+2,29%) ed Exor (+2,27%), premiata dal "buy" di Equita sulla galassia Agnelli. Viceversa deboli le utility, Leonardo (-1,73%) e Juventus (-2,83%), che secondo alcune indiscrezioni ha accumulato debiti per quasi 500 milioni. In discesa il petrolio, nonostante l'intenzione dell'Opec di estendere i tagli alla produzione durante la riunione dell'1-2 luglio: il Wti ad agosto scende dello 0,4% e il Brent dello 0,51%. Sul fronte dei cambi, l'euro si attesta a 1,1367 dollari (1,1359 in avvio e 1,1369 ieri). La moneta unica vale 122,457 yen (122,74 in apertura e 122,54 ieri), mentre il cambio dollaro/yen e' pari a 107,73.