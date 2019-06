Borse europee in calo, pesano i timori commerciali. Spread stabile a 267

Partenza debole per le Borse europee, ancora frenate dai timori sulle tensioni Usa-Cina, dopo le ultime esternazioni del presidente statunitense Donald Trump, mentre il petrolio rimbalza dopo aver toccato ieri i minimi da 5 mesi, con la notizia di un presunto attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman. Ieri Wall Street ha chiuso in calo per la seconda seduta consecutiva e l'Europa in avvio conferma il trend negativo.



Milano nelle prime battute cedeva lo 0,2% e ora e' piatta, Parigi e' in calo dello 0,3%, Francoforte lo 0,25% e Londra lo 0,42%. Sull'obbligazionario, spread BT/Bund a 267 punti, stabile rispetto a ieri, mentre sul primario dopo l'asta dei BoT della vigilia oggi sara' la volta dei BTp.



Sul fronte politico, tensioni nel Governo sulla flat tax mentre restano alti i timori su una possibile procedura d'infrazione contro l'Italia da parte dell'Europa. Sull'azionario milanese sono le banche a risentire maggiormente di questo scenario con il Banco Bpm in coda al listino in calo dell'1,23%, Ubi Banca dell'1% come Bper Banca, flessioni inferiori al punto percentuale per gli altri istituti di credito. In calo i titoli tecnologici in tutta Europa, con St in flessione dell'1% a Piazza Affari.



Il clima di risk-off premia le utility, con Italgas in rialzo dell'1,3% all'indomani del piano industriale apprezzato dal mercato e con Enel che sale dello 0,9%. Ben comprati gli energetici, con il Brent che ha anche superato i 62 dollari e tratta ora a 61,71 in rialzo del 2,92% mentre il Wti avanza de 2,64% a 52,49 dollari. Sul mercato valutario, l'euro torna sotto la soglia di 1,13 con il dollaro che si e' rafforzato e scambia a 1,1296 (da 1,1321 ieri in chiusura). La moneta unica e' indicata inoltre a 122,34 yen (da 122,787), mentre il rapporto dollaro/yen si attesta a 108,29(da 108,46).