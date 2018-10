Borse europee in calo. Spread sopra quota 315 punti

Le Borse europee proseguono in rosso ed estendono le perdite a meta' mattinata, dopo le parole di ieri del presidente della Bce Mario Draghi che ha evidenziato gli attuali rischi per la crescita europea e dopo la chiusura in flessione di Tokyo (Nikkei -0,40%) e quella positiva di Wall Street (Dow Jones +1,63%, Nasdaq +2,95%). All'indomani delle indicazioni della Bce, oggi gli occhi degli investitori sono puntati sull'agenzia di rating Standard & Poor's che, dopo la bocciatura di Moody's la scorsa settimana, potrebbe annunciare "prospettive negative" sulla tenuta del debito italiano che preludono a un possibile declassamento tra pochi mesi.

A Parigi, maglia nera, il Cac cede il 2,30%, a Francoforte il Dax arretra dell'1,94, a Londra l'Ftse 100 perde l'1,75%. Anche Milano in calo dell'1,56%.

Dopo un'apertura in rialzo, contro la chiusura di ieri in calo a 309,4 punti, anche lo spread sta correndo e attualmente ha sfondato la quota di 315, posizionandosi a 315,3 punti. Il calo di ieri era legato alle rassicurazioni del presidente della Bce Mario Draghi che si era detto fiducioso sulla possibilita' che Roma e Bruxelles trovino un accordo ma in realta' predominano sugli investitori le preoccupazioni sull'esito del negoziato. Il rendimento del decennale sale a 3,517

A Piazza Affari in verde solo Eni, sul listino principale. Il titolo guadagna lo 0,68% a 15,076 euro, dopo aver toccato un massimo infraday di 15,364, dopo la diffusione dei conti: l'utile corre a 3,13 miliardi nei primi nove mesi dell'anno. Cali contenuti per Unipol e Luxottica, male il comparto auto che cede oltre il 2% e il settore bancario che perde circa un punto e mezzo percentuale con Banco Bpm che guida i ribassi e lascia sul terreno il 2,61%. Maglia nera per Brembo -3,44%, flessioni vicine al 3% per Prysmian e Leonardo. Sull'All Share, invece, bene Edison +3,38% che torna all'utile nei 9 mesi e rivede al rialzo le stime dell'Ebitda 2018.

Titoli Stato: venduti 4 mld di Ctz e Btp, in rialzo rendimenti

Sono stati collocati tre miliardi di euro del nuovo Ctz con scadenza novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato con scadenza maggio 2028. Per entrambi i titoli, i rendimenti sono risultati in forte rialzo: 2,34% per il Btp (+78 centesimi rispetto al collocamento di fine luglio) e 1,626% per il Ctz (+91 centesimi rispetto a un mese fa). Il rapporto di copertura e' stato rispettivamente di 1,82 per il Ctz e 1,32 per il Btp.