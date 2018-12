Borse europee in rialzo. Spread su intorno a quota 300

Apertura in rialzo per le Borse europee, spinte dal recupero del mercato americano ma il nervosismo degli investitori dovrebbe persistere di fronte alle incertezze politiche, principalmente legate alla Brexit. A Parigi il Cac 40 avanza dello 0,83% a 4.781,94 punti. A Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,57% a 6.760,08 punti: il mercato alza la testa dopo aver sofferto ieri per il rinvio del voto sulla Brexit. A Francoforte il Dax sale dello 0,84% a 10,711,40 punti. Apertura positiva anche a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna +0,68% a 18.535,3 punti. All Share a +0,59%.

Apre in rialzo il differenziale tratitoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Lo spread tra Btp eBund si attesta a 300 pb con un rendimento del 3,27%.