Borse europee in rialzo. Londra in affanno. Spread giù a a 204 punti

Dopo tre sedute consecutive di flessione, preoccupate dall'escalation della guerra commerciale e dalle mosse valutarie cinesi, le Borse europee cercano una ripresa in avvio di seduta supportate piu' da alcune trimestrali di gruppi quotati che dai segnali sullo scenario macroeconomico: i dati sulla produzione industriale tedesca di giugno del resto sono stati molto piu' negativi delle attese (-1,5% mensile).



Al rialzo generalizzato - che vede Francoforte salire dello 0,6% e Parigi dello 0,3% mentre Londra e' piatta - non partecipa Piazza Affari (+0,04%) frenata in particolare dalla performance di Unicredit (-3,2%) dovuta a una trimestrale deludente. Spicca invece Banco Bpm (+3,5%) che ieri sera ha annunciato un utile semestrale di 443 milioni nel periodo aprile-giugno, risultato migliore delle aspettative.



Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro torna ad agganciare quota 1,12 e scambia a 1,1201 mentre il rapporto tra dollari e yuan cinesi resta sopra la soglia di 7 (a 7,039). Petrolio ancora in calo a 53,5 dollari al barile nel Wti settembre e a 58,7 dollari al barile nel Brent ottobre.