Borse europee in rosso.Lo spread risale a 290 dopo il Pil

Borse europee in rosso a meta' seduta, mentre Milano limita i danni e resta alla finestra in attesa di indicazioni dal G20 di Buenos Aires. A Piazza Affari, dove il mercato non ha reagito alla revisione al ribasso del Pil italiano del terzo trimestre da parte dell'Istat, il Ftse All Share segna -0,19% e il Ftse Mib -0,2%. Piu' consistenti le flessioni di Francoforte (-0,73%), Londra (-0,76%) e Parigi (-0,53%).

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione deboli le banche, con Banco Bpm giu' dell'1,9% dopo il mini rinvio dell'attesa maxi vendita di Npl. In rosso anche Brembo (-2,51%) e Moncler (-2,47%), mentre all'estremo opposto del Ftse Mib si mettono in lice le utilities, con Snam (+0,94%), Terna (+0,9%) e Italgas (+0,89%). Sul mercato dei cambi, euro in lieve ribasso a 1,1366 dollari da 1,1393 ieri in chiusura.

La moneta unica vale anche 129,04 yen (129,29), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 113,52 (113,48). In netto calo, infine, il prezzo del petrolio: il future gennaio sul Wti segna -1,81% a 50,52 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent si attesta a 58,68 dollari (-1,39%).

Sul mercato secondario, lo Spread tra Btp e Bund resta in oscillazione su 290 punti base dopo la revisione al ribasso del Pil italiano del terzo trimestre. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro e' al 3,21%.