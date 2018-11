Borse europee caute. Spread in calo intorno a quota 285

Le Borse europee aprono prudenti e poco mosse, in attesa del G20 in Argentina e soprattutto del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, che si terra' a margine del meeting. Londra avanza dello 0,02% a 7.040 punti. Francoforte guadagna lo 0,12% a 11.311 punti e Parigi lo 0,2% a 5.016 punti.

Apertura in leggero rialzo per l'ultima seduta settimanale anche per Piazza Affari, che pero' pochi minuti dopo l'avvio delle contrattazioni torna ai livelli della vigilia: l'indice Ftse Mib lima lo 0,01% a quota 19156,88.

Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 286 punti, contro i 290 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra al 3,197%.