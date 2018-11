Borse giù, Milano maglia nera. Spread in leggero allargamento

Le Borse europee ritracciano dopo le chiusure in positivo di ieri: Parigi lascia sul campo oltre mezzo punto percentuale (-0,55%), Londra qualcosa di piu' (-0,65%). In calo anche Francoforte (-0,48%). Anche Madrid e' in flessione (-0,8%), mentre Milano e' la peggiore.

Ad appesantire i listini del Vecchio Continente (l'indice Stx Europ 600 cede l'1,7%) sono per lo piu' le utilities (-1,4%) ma vanno male anche le Tlc, dove spiccano le perdite di Iliad (-3,5%), Vodafone (-3,3%), e Tim (-1,2%). Sotto pressione soprattutto le banche con Banco Bpm (-2,7%), Credit Suisse (-2,4%), Unicredit (-2,4%), Santander (-2,2%), Credit Agricole (-1,7%) e Deutsche Bank (-1,7%). In rialzo solo il settore dei prodotti di consumo con Henkel (+0,3%), Unilever (+0,4%) e L'Oreal (+0,2%).

Forte calo in Borsa nella prima fase delle contrattazioni: dopo circa un'ora l'indice Ftse Mib perde l'1%. Piazza Affari risente di un clima generale in cui tutti i principali mercati azionari sono deboli, ma e' ancora piu' appesantita dalle incertezze sui conti pubblici dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea. Lo spread fra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi resta elevato sopra 315 punti e a risentirne sono soprattutto i titoli bancari, penalizzati anche da prese di beneficio dopo i rialzi della vigilia.