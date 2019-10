Borse: Hong Kong rinuncia all'offerta su London Stock Exchange

La Borsa di Hong Kong rinuncia all'offerta da 39 miliardi di dollari per comprare il London Stock Exchange che controlla i mercati azionari di Londra e Milano.

L'offerta era stata respinta all'unanimità dal board del London Stock Exchange che aveva dichiarato di nutrire forti preoccupazioni sulla fattibilità del progetto, giudicato "non credibile". In una nota, Hong Kong Exchange e Clearing gettano la spugna segnalando che non faranno una nuova offerta. Il board della Borsa di Hong Kong "continua a credere che la combinazione di Lseg e Hkex sarebbe stata strategicamente interessante" e lamenta di non essere riuscito a convincere il management di Londra. La notizia ha messo le ali ai titoli Hong Kong Exchange e Clearing che guadagnano l'1,5%.