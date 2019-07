Borse, il Nyse ancora ai massimi storici. WS pesa le forbici di Powel

Per il secondo giorno di fila, gli indici a Wall Street hanno raggiunto nuovi record intraday. La seduta odierna e' partita in rialzo ancora sulla scia dell'effetto dell'audizione di ieri al Congresso Usa del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell che ha cementato le attese per un taglio dei tassi nella riunione di fine mese.





Ora sono due le domande che circolano a Wall Street fra gli operatori: di quanto sara' la riduzione del costo del denaro nella riunione del 30 e 31 luglio prossimi e se quella riduzione sara' l'inizio o meno di un nuovo ciclo accomodante.

Stando ai future sui Fed Funds, c'e' il 72% di probabilita' che il taglio sia di 25 punti base e il 28% di chance che sia di mezzo punto percentuale.

L'ottimismo degli investitori è alimentato anche dalle dichiarazioni il portavoce del dipartimento cinese del commercio, Gao Feng. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina puo' essere "certamente" risolta con il dialogo e "sulla base di uguaglianza e rispetto reciproco", ha spiegato infatti Gao Feng nel corso di un consueto briefing con la stampa.





"Sono certo che ambo le parti, attraverso un dialogo alla pari e che prenda in considerazione le preoccupazioni legittime dell'altro, potranno certamente trovare una soluzione al problema", ha aggiunto. Le sue dichiarazioni seguono la tregua commerciale siglata il 29 giugno scorso a Osaka (Giappone) dai presidenti delle due nazioni. Due giorni fa il dipartimento americano del Commercio ha detto che emettera' licenze affinche' le aziende americane possano tornare a vendere componentistica al colosso cinese Huawei - finito a maggio in una 'lista nera' - purche' i prodotti non siano legati alla sicurezza nazionale.





A Wall Street, dopo i primi minuti di scambi, il Djia sale dello 0,4% a 26.967,87. L'S&P 500 raggiunge di nuovo la soglia psicologica dei 3mila punti conquistata ieri ma solo nell'intraday (+0,25% a 3000,52 punti). Il Nasdaq Composite avanza dello 0,21% a quota 8.219,98. Il petrolio ad agosto al Nymex segna un +0,18% a 60,54 dollari tra tensioni geopolitiche legate all'Iran e il maltempo nel Golfo del Messico.

A livello aziendale, Delta Air Lines (+1,1%) ha annunciato utili trimestrali migliori del previsto e ricavi record pari a 12,5 miliardi di dollari. Amazon (+0,6%) ha annunciato un piano da oltre 700 milioni di dollari per riqualificare un terzo della sua forza lavoro americana. La catena di negozi American Eagle Outfitters (+1,3%) ha siglato un accordo con il produttore di cannabis Green Growth Brands per vendere prodotti al cannabidiolo sia online sia in 500 store.



Gli analisti di Goldman Sachs hanno avviato la copertura dei retailer Target (+0,8%), Walmart (+0,25%), Costco Wholesale (+0,8%) e Home Depot (+0,26%) con raccomandazione "comprare". Nel giorno del Social Media Summit organizzato alla Casa Bianca, Facebook e Twitter (che non sono stati invitati) segnano rispettivamente un -0,3% e +0,75%. Snapchat (+0,3% a 15,7 dollari) e' stato promosso da Bank of America/Merrill Lynch, che ha portato a 17 da 12 dollari l'obiettivo di prezzo della app di condivisione di immagini citando un aumento delle persone che hanno scaricato la app stessa.

Dall'altra parte dell'Oceano, rallentano il passo le Borse europee, con Piazza Affari maglia rosa complice lo spread nuovamente sotto i 200 punti. Milano sale infatti dello 0,66% saldamente sopra quota 22mila, con lo spread a 198 punti, come una settimana fa, dopo l'asta Btp andata a segno con rendimenti in calo. Il resto d'Europa ha frenato rispetto a stamattina, con Parigi a +0,17%, Francoforte a -0,15% e Londra a -0,10% con i mercati che di fatto hanno gia' scontato un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine luglio.



Anche la Bce, nelle minute appena pubblicate, conferma la politica accomodante emersa dagli ultimi interventi di Draghi. Sull'azionario milanese corrono i titoli energetici spinti dal rincaro del greggio (il Wti si e' spinto sopra i 60 dollari e il Brent sopra i 67): in testa al listino Tenaris (+2%) e Saipem (+1%). La migliore e' Atlantia (+2,5%) nel giorno del cda che deve decidere dell'ingresso in Alitalia anche se i tempi dell'operazione potrebbero essere piu' lunghi del previsto.



Ben comprate anche le utility mentre perdono terreno alcune banche come Bper (-0,9%). Crolla invece Avio (-12%) dopo il primo fallimento nel lancio del satellite Vega. Sul mercato dei cambi, l'euro/dollaro si e' rafforzato dopo Powell e scambia ora a 1,1273 (da 1,1244 ieri sera). La divisa unica vale inoltre 121,9 yen (da 121,98 yen), mentre il dollaro-yen e' pari a 108,11 (da 108,47).